Amorim lembra Coates e não só: «Temos observadores que trabalharam com Jesus no Sporting»

Rúben Amorim lembrou que o Sporting conta com vários elementos que conhecem bem Jorge Jesus dos tempos em Alvalade, nomeadamente Coates, e frisou a importância que tem esse conhecimento tendo em vista o dérbi de amanhã com o Benfica.





"[Benfica] Tem vários segredos. Mas vemos as rotinas e há coisas que ainda estão lá do tempo do Benfica de antes e até do Sporting. Atenção que temos observadores que trabalharam com ele. O Coates trabalhou com ele e partilhámos ideias com ele durante a semana. Mas as características dos jogadores mudam a forma de jogar. Aqueles jogadores não conheço pessoalmente. Depende muito de quem jogar. No Dragão foi o Grimaldo à frente e se jogar o Cebolinha é diferente. Preparámos tudo e vamos ver a inspiração dos jogadores de cada lado", disse o treinador leonino na conferência de antevisão ao jogo.Questionado sobre as semelhanças que vê neste Benfica em relação aos tempos em que foi orientado por Jesus na Luz, Amorim destacou algumas: "A saída a três lembro-me que fazíamos muito, a forma como os centrais vão buscar os alas e entra o médio-defensivo para central; a forma como os alas jogam por dentro e os laterais dão largura; um avançado escolhia sempre um lado, neste caso o Darwin para a esquerda, e nós tivemos o Lima e Saviola."