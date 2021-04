Rúben Amorim não esteve presente no banco de suplentes do Sporting no embate frente ao Farense, mas comentou o triunfo suado (0-1) dos leões na deslocação ao São Luís na conferência de imprensa no final do duelo.





Em declarações aos jornalistas presentes, o técnico da formação leonina deu os parabéns aos seus jogadores pelo regresso aos triunfos na Liga NOS, afirmando que a equipa foi uma justa vencedora do encontro. "O Farense também teve as suas oportunidades, nós também. Foi um jogo dividido, foi um bom jogo e acho que somos uns justos vencedores", começou por dizer Rúben Amorim.

Principal desafio da equipa técnica

"Escolher os melhores jogadores, porque todos eles treinam bem. O foco está agora no Belenenses SAD. Vai ser um jogo difícil, como têm sido todos até aqui. Vamos escolher os melhores jogadores, em virtude do que fizerem e demonstrarem nos treinos, e esse é o principal desafio desta equipa técnica."

Alterações no meio-campo e chamada ao telemóvel na bancada

"Não estava a falar com a equipa técnica, mas sim de assuntos pessoais. Sabíamos que íamos ter um campo mais curto e o facto de o Farense nos tirar profundidade, tínhamos o TT para isso. Tivemos fases em que variando o centro do jogo conseguíamos criar espaços para jogar. Era essa a ideia. Por vezes conseguimos, por outras não, mas conseguimos a vitória e isso é que interessa."



Ansiedade nos 'miúdos' nos instantes finais da partida

"Foi o correr do tempo, houve duas bolas em que estavam foras-de-jogo e depois isso cria-nos alguma ansiedade. O Nuno Mendes e o Inácio no fim, dou estes nomes porque são jovens e inexperientes mas têm muitas qualidades. A partir desse momento, o jogo começou a partir-se, o Farense também nos pressionou e a ansiedade no fim é normal. Na quarta-feira também vai haver mas estamos preparados para isso."



Vitória não retira desconfiança aos jogadores

"Retira alguma desconfiança nos adeptos, na equipa não. Não vamos esconder que há uma ideia nos sportinguistas que já vem de há muitos anos, mas os adeptos não podem esquecer que isto é jogo a jogo e que agora só queremos vencer o Belenenses SAD."



Rúben Amorim e os diferentes momentos da equipa na presente temporada

"Para mim é difícil dizer que é por isto ou por aquilo. Estamos numa fase diferente, não conseguimos matar o jogo. Agora, a nossa ansiedade no fim vem muito da nossa incapacidade de fazer um segundo golo. Por vezes até passamos aos nossos colegas quando podemos rematar à baliza. Já tivemos fases em que fazíamos um remate e o golo surgia e que num outro remate a equipa assentava. Acho que na finalização não tem a ver com a nossa ansiedade, tem a ver com a nossa qualidade e com o aspeto técnico."



Casos polémicos de arbitragem no jogo

"Na outra conferência disse que não ia falar mais sobre esses casos. Não vou comentar mais as arbitragens e acho que fomos uns justos vencedores", atirou.