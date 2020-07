Rúben Amorim: «Não vou ser aquele treinador que vem defender-se, o meu trabalho está à vista»

Rúben Amorim não tem dúvidas de que está a corresponder com aquilo que prometeu na sua apresentação como novo treinador do Sporting. Na antevisão ao dérbi deste sábado com o Benfica, o técnico dos leões negou uma má fase da sua equipa e prometeu deslocar-se à Luz com o objetivo claro de conquistar mais três pontos.





"Não vejo dessa forma, estávamos no 4.º lugar a quatro pontos do Sp. Braga, que não perdia há não sei quantos jogos. Temos uma derrota nos últimos nove jogos, numa equipa que teve várias derrotas este ano. Apenas dou a garantia de que trabalho o máximo, de resultados não. O que disse na minha apresentação cumpri. Não tenho problemas em assumir responsabilidades após um mau resultado, mas se formos intelectualmente honestos há que ver o contexto e a nossa situação. Não vou ser aquele treinador que vem para aqui defender-se, o meu trabalho está à vista de todos. Vamos à luz para vencer", disse o técnico.