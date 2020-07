Amorim: «O Benfica não se pode fechar atrás, vem para cima de nós e nós vamos pressioná-los»

Rúben Amorim já lançou um olhar ao dérbi da próxima jornada e assegurou que será de igual para igual que o Sporting se apresentará diante do Benfica.





"Arranjar espaços contra o Setúbal era complicado. Se o espaço não está, temos de cruzar e procurar a bola de cabeça. Temos de trabalhar isso durante a semana. Como em tudo. Tentámos, houve movimento, mas perdeu-se alguma noção com muita gente na frente. Com o Benfica vai ser um jogo completamente diferente, mas não temos receio nenhum. Vamos à Luz para ganhar. O Benfica não se pode fechar atrás, vem para cima de nós, nós vamos pressioná-los, porque é assim que eles crescem. Vamos sofrer mais uma semana, para mim maravilha! Estamos todos preparados e dentro do objetivo", frisou.