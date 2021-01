Amorim: «Pepe deve ter mais finais da Champions do que o Inácio tem de jogos a titular na 1ª Liga»

Sendo o treinador detentor da Taça da Liga, terá Rúben Amorim mais responsabilidade no duelo com FC Porto?





"Eu estava no Sp. Braga, mas o título é do Sp. Braga. Estou no Sporting e queremos trazer a taça novamente para Alvalade. Já temos algumas, mas queremos voltar a ganhar. Os jogadores precisam destes jogos, precisam de aprender que o ADN do Sporting é vencer títulos. Eu não sou o detentor do título. O troféu é do Sp. Braga, não é meu. Quero é ganhar o título como treinador do Sporting, com todos os jogadores. Muitos dos jogadores do Sporting ainda não ganharam um título e temos de estar entusiasmados com isso", afirmou.E se fosse possível fazer uma pergunta ao técnico adversário?"Se pudesse, perguntava ao Sérgio Conceição qual vai ser o onze dele e como iria jogar".Rúben Amorim foi depois questionado sobre o que espera do FC Porto sem Sérgio Oliveira?"Vai ser uma grande equipa, já se conhecem bem. Obviamente o Sérgio Oliveira tem muita influência no jogo, mas reduzir a equipa isso seria um erro. São fortes no espaço, são fortes entre linhas com o Corona, a chegada à área do Uribe, laterais muito ofensivos, jogadores na defesa... O Pepe deve ter mais finais da Liga dos Campeões do que os jogos a titular que o Inácio tem na 1ª Liga. É uma equipa jovem, que se diverte muito a jogar, a sofrer", afirmou.