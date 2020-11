Amorim recebe cinco internacionais

Os regressos de Luís Maximano, Pote, Daniel Bragança, Pedro Porro e Feddal foram a grande novidade no treino do Sporting realizado na manhã desta quinta-feira, na Academia. Rúben Amorim pode começar assim a preparar o jogo com o Sacavenense, relativo à Taça de Portugal, com mais alternativas após ter passado os últimos dias a trabalhar com vários jogadores da equipa B e dos sub-23.





Ausentes continuam Sporar e Gonzalo Plata que ainda estão em trânsito para Lisboa após terem representado as respetivas seleções. Conforme Record avançou, Bruno Tabata também foi reintegrado e pode assim voltar aos convocados.À parte e fora dos planos para a partida de segunda-feira estão Coates e Nuno Mendes que realizam tratamento. O central recupera de uma tendinopatia e já faz trabalho de campo, enquanto o lateral fez tratamento à contusão óssea no pé esquerdo que sofreu ao serviço da seleção. Os dois defesas já deverão entrar nas contas do técnico para a receção ao Moreirense, o próximo desafio no campeonato.