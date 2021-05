Rúben Amorim recorre de castigo depois de o cumprir

Rúben Amorim recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da suspensão de 15 dias aplicada depois da expulsão diante do Famalicão.

Segundo é possível ver no site oficial do TAD, o pedido de arbitragem necessária deu entrada neste tribunal na última sexta-feira, já depois de o castigo do treinador ter sido cumprido. Em causa está, como se pode ler, a "decisão sumária proferida pela secção profissional do Conselho de Disciplina a 2021-04-13".

O Sporting já havia anunciado a intenção de recorrer para o TAD, pois alega que as palavras escritas pelo árbitro Rui Costa no relatório oficial não correspondem ao que foi dito pelo técnico.