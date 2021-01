Amorim: «Se o futebol parasse, as pessoas é que sofriam, as que não ganham tanto dinheiro como nós»

Rúben Amorim foi questionado sobre o facto do futebol ser uma das exceções às medidas restritivas de combate à pandemia dada pelo Governo português. O técnico do Sporting diz que tais decisões não são da sua competência, mas alerta para a necessidade de preparar o pós-covid num país e num futebol fragilizado.





"É difícil controlar tudo. Toda a gente apanha. Até o Presidente da República, que deve ser uma pessoa muito controlada, com tudo muito seguro, e está sempre entre casos positivos e negativos. Isso ultrapassa-me um pouco. Há pessoas para tomar essas decisões. Mas também temos de pensar no dia de amanhã. Longe de mim estar a ser insensível. Temos de salvaguardar as pessoas, a vida das pessoas está em primeiro lugar, mas a vida das pessoas também passa muito por continuarmos o país. Se somos tão testados e conseguimos minimizar. Obviamente que não conseguimos anular os casos. Há pessoas para decidir isso e fazer o máximo para nos proteger a nós e às nossas famílias. Sabendo que precisamos do dia de amanhã. Não somos Inglaterra, não somos França, que podem parar tudo e, de repente, começar de onde pararam. Sabemos das dificuldades do país, do futebol português. O que queremos é salvaguardar o trabalho das pessoas, do dia de amanhã. Certamente que não seremos nós a sofrer se isto parar. Nós temos o nosso trabalho, o nosso emprego, quem sofre são as outras pessoas e as que estão à volta do clube, como já sofreram. Temos de lutar por essas pessoas que não ganham tanto como nós. Estamos a dar o exemplo. Vamos tentar aguentar o barco e penso que vamos conseguir", sublinhou em conferência de imprensa.