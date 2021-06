Amorim sem férias fica ‘livre’ a 9 de julho: estágio em Lagos arranca dois dias depois

Rúben Amorim disse-o a fechar a época... e assim foi: ao contrário dos seus pupilos, tirou apenas uma semana de férias antes de iniciar o IV nível do curso de treinadores da UEFA, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e que numa primeira fase, enquanto a Seleção Nacional esteve a estagiar na Cidade do Futebol, teve como palco o recinto do Casa Pia, em Pina Manique. O técnico dos leões termina as aulas a 9 de julho, dois dias antes de o Sporting rumar ao Algarve para o estágio, que vai decorrer em Lagos de 11 a 21 de julho.