Amorim sobre Daniel Bragança: «Por mim ele jogava. A culpa é do Palhinha, do João Mário...»

Rúben Amorim assumiu esta sexta-feira que o jovem médio Daniel Bragança já justificou o suficiente para ter mais oportunidades para jogar. Contudo, a qualidade e regularidade dos colegas de posição tornam tudo mais difícil para o internacional sub-21 português.





"O Dani tem crescido muito, mesmo a nível físico. É a primeira época dele no futebol profissional. Tem tido um crescimento muito bom. Já merecia mais oportunidades mas a culpa é do Palhinha, do João Mário, do Matheus... por mim ele jogava", assumiu, em declarações em conferência de imprensa, sem querer abrir mão do esquema tático com que o Sporting entrará em campo frente ao Vitória de Guimarães. "Sobre o sistema, vamos ver. Não vou entregar tudo aqui. Já tivemos diferenças em vários momentos do jogo. Não parece, mas jogamos às vezes com dois na frente. Tentamos ir variando para dar maior fluidez."Amorim confirmou ainda o regresso de Paulinho, como Record já tinha adiantado: "É mais uma opção e uma boa notícia. Assim podemos jogar de forma diferente. Paulinho dá-nos mais jogo aéreo e é mais um que pode ajudar. A equipa do Sporting é mais forte assim."Sobre o momento menos positivo do V. Guimarães e as ausências na defesa minhota, o treinador leonino desvalorizou: "O foco nao é esse. A equipa do Vitória é muito boa, não passa pelo melhor momento mas estes são os melhores jogos. Jogando em Alvalade tem sempre mais liberdade. O foco foi na qualidade do plantel do V. Guimarães. Tem baixas na defesa mas tem jogadores do melhor em Portugal no ataque. O nosso foco é continuar a melhorar, temos muito a melhorar, há boas equipas que nos criam muitas dificuldades. Sentimos mais dificuldades que no início quando tínhamos mais espaço. Não olhámos para as baixas do V. Guimarães mas sim como iremos ganhar."