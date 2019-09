Anderlecht tentou Yannick Bolasie no último dia de mercado

Reforço garantido pelo Sporting em cima do fecho do mercado, Yannick Bolasie foi também alvo de uma sondagem de última hora do Anderlecht, segundo adianta o jornal belga 'HLN'. De acordo com aquela publicação, o clube de Bruxelas voltou-se para o dianteiro congolês depois de ter falhado a contratação de Mbaye Diagne, mas a investida acabou por ser demasiado tardia, já que Bolasie já se tinha comprometido com os leões.





Lembre-se que Yannick Bolasie chegou ao Sporting por empréstimo de uma temporada vindo do Everton.