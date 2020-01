Andraz Sporar faz as despedidas

Andraz Sporar já não foge ao Sporting e o acordo pelo avançado do Slovan Bratislava será selado nas próximas horas. Este dossiê está a ser gerido em paralelo ao de Bruno Fernandes, pelo que os conhecidos avanços na venda do capitão terão impacto no maior poder financeiro que a SAD terá para contratar Sporar, que deverá custar cerca de 6 M€ aos cofres.

Dada a iminência do acordo, o Slovan já substituiu Sporar... a dobrar, dado que os atacantes Alen Ozbolt (ex-Lokomotiv Plovdiv) e Zan Medved (ex-Olimpija Ljubljana) foram ontem anunciados como reforços.

Já Sporar viajou ontem para Belek (Turquia), onde o Slovan irá estagiar no próximo mês, mas já revelou ao seu círculo próximo que está de malas aviadas para Lisboa. Em Alvalade tem à sua espera contrato até 2023, com salário pouco abaixo de 1 M€ líquidos por ano.