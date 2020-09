André Bernardo anuncia medidas para a temporada 2020/21

André Bernardo, administrador da SAD leonina, utilizou o editorial do jornal ‘Sporting’, que hoje vai para as bancas, para anunciar diversas medidas que serão colocadas em prática durante a temporada 2020/21. Destaque, por ser novidade, para o batismo dos relvados da Academia de Alcochete e das portas do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha com os nomes de antigos símbolos do clube, como Damas, Jordão ou Carlos Lopes, para mencionar os referidos no artigo.

Na área da comunicação, destaque para o facto de o jornal do clube voltar a sair todas as semanas, a partir de dia 17, e de estar já em funcionamento no YouTube a rubrica ‘Inside Sporting’, "que permite aos nossos seguidores uma visão mais próxima do dia a dia do clube", como escreve André Bernardo.

Novidades ainda, algumas já anunciadas anteriormente, nas áreas do merchandising, do digital, como o ‘Sporting num Minuto’ ou a nova ‘Loja Verde Online’, e da melhoria da experiência do sócio. "O novo cartão de sócio, além da nova imagem, reunirá também as funcionalidades de Gamebox Estádio, cartão de abastecimento Repsol e estará dotado da tecnologia contactless", revela o administrador.