André Bernardo: «As rodas da engrenagem da formação do Sporting acabam de fazer um 'match point'»

Na sequência das palavras de Frederico Varandas a Record, relativamente à remodelação do Polo EUL, também o administrador da SAD do Sporting, André Bernardo, sublinhou o trabalho encetado na requalificação do 'berço' dos leões, considerando que se trata de um 'match point'.





"Completámos a remodelação do Pólo EUL. São 11 o número de anos que passaram sem o Pólo receber uma única intervenção que não fosse paliativa para corrigir temporariamente as fissuras que deixavam entrar água e eram aparadas por baldes. O talento de cada um é obra do Acaso. Mas o motivo pelo qual escolhem o Sporting CP, permanecem, se desenvolvem aqui e se tornam os melhores é fruto de um trabalho de muita gente que o torna possível", começa por referir, no editorial do 'Jornal Sporting'."O modelo que definimos para a Formação do Sporting CP assume o formato de uma pirâmide, cuja base se inicia nas Escolas Academia Sporting (EAS), Academias de Formação Sporting (AFS) e no Pólo EUL e cujo desenvolvimento vai progredindo pelos vários escalões. Esta pirâmide já inclui hoje a Equipa B que também regressou este ano e que constitui um passo fundamental nesse desenvolvimento, servindo como porta de entrada ao objectivo final: formar jogadores com ADN Sporting para a Equipa sénior principal", reforça André Bernardo, exemplificando com Nuno Mendes, Tiago Tomás, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Joelson: "Mais de 80% dos atletas da formação que hoje fazem parte da equipa sub-23 e Equipa B vieram do Pólo"."As rodas da engrenagem da Formação do Sporting CP acabam de fazer um Match Point no projecto de recuperação que se iniciou em Setembro de 2018 e que representa a nosso ver um eixo fundamental para um modelo desportivo sustentável e sustentado. O rumo está traçado, o primeiro jogo e mais difícil está ganho, agora é continuar o caminho", remata o dirigente.