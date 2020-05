André Bernardo: «Corte salarial dos jogadores foi fundamental para sustentabilidade»

André Bernardo considera que o plano de contingência definido pelo Sporting para fazer face ao impacto da pandemia de Covid-19 é digno de todos os elogios, uma vez que está a permitir ao clube passar mais ou menos incólume pela atual crise.





"Dentro daquilo que é a nossa responsabilidade corporativa, fomos um dos primeiros clubes a apresentar um pacote, em que negociámos com os atletas um corte salarial fundamental para a sustentabilidade do clube, com uma comparticipação muito proativa dos atletas. Fizemos um corte de 50 por cento nos salários da administração e, depois, tomámos uma decisão que é complicada e difícil, o lay-off", enumera o administrador da SAD, quase agradecendo a compreensão demonstrada pelos colaboradores."É sempre uma decisão complicada para as pessoas que estão do outro lado, mas que foi muito bem recebida, porque elas também perceberam que o bem do clube era superior e que a manutenção dos postos de trabalho, a médio e longo prazo, era fundamental", constata André Bernardo, numa entrevista concedida à Sporting TV, na qual explica as virtudes do plano estratégico para 2020-22, divulgado na quinta-feira por"O objetivo do documento é explicar onde estamos, para onde queremos ir e como é que havemos de lá chegar. Obviamente, o 'como' é o mais importante, porque os sócios querem saber como concretizaremos a estratégia e quais os seus pilares. É importante referir que nós estamos muito melhor agora do que há um ou há dois anos", destaca o membro do conselho de administração da SAD, fundamentando o seu ponto de vista: "É fruto de dois pilares desse planeamento estratégico iniciado há dois anos. Por um lado, o processo de consolidação financeira e, por outro, a aposta feita na formação, que hoje colhe frutos e nos permite ter uma capacidade de reagir de outra maneira a esta crise."Antes de concluir, André Bernardo admite que existem investimentos que serão feitos na vigência deste plano estratégico que já deveriam ter sido realizados há muito tempo, mas que foram sendo adiados, o que deixou o clube mais longe da concorrência."Explicar aos sócios que o não existir uma 'app', um site ou algumas coisas que nós tomamos por mais óbvias que deviam existir e funcionar melhor tem a ver com uma série de situações que não são fruto apenas da conjuntura muito complicada que herdámos, mas sim de fatores estruturais que vêm muito de trás e que fazem com que seja muito complicado reagir a uma conjuntura adversa", explica o responsável verde e branco, admitindo que recuperar o tempo perdido pode ser um processo moroso: "Têm de fazer-se investimentos significativos, do ponto de vista financeiro, e dos quais também se demora tempo a colher os frutos."