André Bernardo diz que Sporting teve de corrigir "um perigoso fosso de ilusão e negligência"

Em editorial no jornal ‘Sporting’, André Bernardo destaca o trabalho desenvolvido pela equipa de Frederico Varandas desde as eleições de setembro de 2018 até hoje.





"É importante os sócios saberem onde estamos, para onde vamos e sobretudo como lá vamos chegar", escreve, a propósito do documento estratégico que o jornal ‘Sporting’ publica hoje na íntegra e cujas principais conclusõesantecipa na edição desta quinta-feira."Dedicámos os últimos dois anos à correção de um perigoso fosso de ilusão e negligência, obtendo avanços muito significativos. De outra forma não teria sido possível ao Sporting sobreviver à atual crise", acrescenta o administrador-executivo da SAD e diretor da publicação, convicto de que os leões estão a resgatar o seu ADN. "Recuperámos a formação e temos atualmente 13 jovens com 21 anos de idade ou menos a treinar na equipa profissional de futebol. Seis destes jovens foram identificados dentro de um novo modelo centrado no jogador."André Bernardo alerta que "existe um caminho, aparentemente mais fácil, de apresentar soluções rápidas e de cosmética, mas que compromete sempre o futuro." "A luz ao fundo do túnel existe e o caminho para lá chegar está identificado. Mas não é um percurso curto. E prometer atalhos para saídas mais rápidas é entrar na mesma senda de sempre, em que a luz ao fundo do túnel revela ser um comboio que vem em sentido contrário e atropela o futuro do Sporting por mais dez anos", avisa."Vamos apresentar soluções novas aos sócios para a construção de um destino que tem que ser feito de mãos dadas, em colaboração e solidariedade, porque o todo é mais do que a soma individual das partes", apela.