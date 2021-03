André Bernardo e a entrada na Champions: «Não altera muito a estratégica inicial do Sporting»

O Sporting lidera a Liga NOS com mais 10 pontos do que o FC Porto e está lançado na rota do título, bem como na entrada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O acesso à Champions representa um grande encaixe financeiro, mas André Bernardo, administrador da SAD dos leões, garante em declarações à TSF que "a estratégia desde o início não altera muito" em função dos milhões da Europa.





"Temos de chegar à Champions primeiro, obviamente esperamos todos que sim, mas ainda não chegámos, por isso, até matematicamente ser possível, não podemos contar com uma coisa que não temos. De qualquer forma, a nossa estratégia desde o início não altera muito entrando ou não entrando na Liga dos Campeões. Aquilo que altera é, pelos efeitos diretos e indiretos da entrada na Liga dos Campeões, é a capacidade de executar a estratégia, até porque estamos a atravessar um ano complicadíssimo por causa da pandemia e da herança de tesouraria que encontrámos, que não era fácil", explicou André Bernardo.