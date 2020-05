André Bernardo e o ruído no Sporting: «Já conhecem as notícias, agora vamos contar-vos a verdade»

Nomeado no final de março para o cargo de administrador-executivo da SAD do Sporting, onde rendeu Miguel Cal, André Bernardo quer tentar mudar o paradigma da comunicação no Sporting. "A estratégia de comunicação tem de ser integrada na visão estratégica do clube", afirmou o responsável da sociedade, em entrevista à Sporting TV, certo de que "há um excesso de ruído que prejudica" o clube em concreto.





"Vivi os últimos 8 anos em Madrid. Via um programa diário da Antena 3 chamado ‘El Intermedio’ que começava todos os dias da mesma maneira e o apresentador dizia: ‘Vocês já conhecem as notícias, agora vamos contar-vos a verdade’. E de vez em quando, infelizmente, isso acontece no universo sportinguista. Há tanto ruído, tanta tentativa de interferência na comunicação, tantas fake news, tanto clickbait que às vezes a informação não chega da forma correta, às vezes também por responsabilidade nossa. Temos de trabalhar isso", admite André Bernardo.A estratégia dos leões, ao nível da comunicação, pretende ter impacto também no negócio do futebol. "O desporto tem de ser um meio para atingir um fim. A nível europeu estamos a ter uma concorrência, até pelo gap de receitas, de outras ligas relativamente a Portugal, e pela discussão que já existia de uma Superliga europeia. Nós queremos liderar essa discussão, de como podemos tornar o desporto em Portugal um todo melhor e de como podemos vivê-lo de forma mais saudável dentro e fora de campo."