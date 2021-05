André Bernardo: «Esta vitória deve fazer-nos a todos parar, refletir e efetuar um exame de consciência»

André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, destaca no editorial Sporting a união como um dos pontos decisivos para conquista do título.





Frisando que o clube teve de lidar com vários fatores, André Bernardo frisa: "Esta vitória deve fazer-nos a todos parar, reflectir e efectuar um exame de consciência.""A força do Sporting CP como um todo diminui sempre que haja apenas um de nós que coloca os seus interesses pessoais acima do Clube e tenta dividir para reinar. O Sporting CP foi Campeão dentro de campo porque soube primeiro ser campeão fora dele. Que o nosso caminho continue a ser o de dar um passo à frente sem ter que dar dois atrás. Que o nosso caminho, que terá momentos altos, mas também outros menos altos, seja de união e, no seu equilíbrio, de crescendo contínuo. Que o nosso caminho seja o de motivar pela persuasão e pelo exemplo e nunca pelo medo", refere o administrador da SAD do Sporting.André Bernardo diz que é importante não esquecer "nunca que o caminho até aqui foi longo", fala de um desafio "exigente" e numa "altíssima a recompensa" que os "sportinguistas merecem e conquistaram".E conclui, destacando "três coisas que deviam ser óbvias":"I. União não surge nos momentos bons, os momentos bons surgem porque existe União;II. aqueles que em qualquer vitória sorriem sempre são a maioria;III. apenas a nossa força interna nos vai permitir superar os factores que nós não controlamos, para não serem eles a controlar-nos a nós."