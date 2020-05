André Bernardo: «Estávamos numa fase boa para ganharmos um bocadinho de oxigénio»

Alberto Bernardo, há um mês e meio nomeado administrador da Sporting SAD, reconhece que alguns dos projetos definidos pelo plano estratégico divulgado na quinta-feira por Record poderão se adiados devido à pandemia de Covid-19.





"Estávamos numa fase boa para ganharmos um bocadinho de oxigénio e começarmos a executar algumas das coisas que tínhamos vindo a trabalhar, o que seria positivo, porque também começaria a dar alguma visibilidade aos sócios. Devido ao Covid-19, temos de congelar algumas das situações, perceber aquilo que vai acontecer e tentar encontrar respostas diferentes para o novo normal", admitiu o responsável leonino, em entrevista à Sporting TV."Vamos ter de avaliar cada investimento de acordo com as necessidades de caixa que vamos ter, mas as medidas estão identificadas. E não apenas identificadas. Na grande maioria dos projetos, para não dizer em todos, nós já falámos com as empresas, já temos orçamentos e, em muitos casos, cadernos de encargos", prossegue André Bernardo, sublinhando: "Já temos soluções, Este é um trabalho que tem vindo a ser feito, continua a ser feito, não é uma coisa simplesmente abstrata."Uma certeza, o administrador leonino tem: o futuro do clube não será colocado em causa. ". Guiamos sempre a nossa estratégia, por um princípio incontornável que eu defino como sustentabilidade financeira. A realidade não é aquela que nós gostaríamos que fosse e nós temos de adaptar as decisões ao contexto a cada momento. O Covid-19 trouxe-nos desafios enormes", insiste o substituto de Miguel Cal no conselho de administração da SAD, colocando a tónica na necessidade de inverter a constante necessidade de fluxos de tesouraria."O que nós não podemos estar é constantemente a corrigir problemas de ordem financeira, com uma corda ao pescoço e não conseguirmos investir para resolver os problemas estruturais que vão possibilitar que o Sporting, nos próximos 20 anos, tenha um futuro de excelência desportiva e excelência operacional. No fundo, aquilo que queremos é que o Sporting, nos próximos 20 anos, traga mais títulos para casa, seja no futebol seja nas modalidades", sintetiza André Bernardo.A terminar, o dirigente verde e branco pede aos associados que entrem na discussão do projeto, que apresentem ideias, que participem de forma construtiva no plano estratégico do clube para 2020-22. "Por vezes, foca-se muito a discussão nas pessoas e não tanto nas medidas ou nos projetos. Obviamente, por trás dos projetos estão as pessoas, mas devem discutir-se mais as coisas concretas. Este momento também serve para isso. Estão identificados quatro pilares. Estão identificadas, dentro dos quatro pilares, medidas concretas para os atingir", sugere, a terminar, o responsável leonino.