André Bernardo: «Existem várias marcas e parceiros altamente predispostos a trabalhar connosco»

No plano estratégico do Sporting para o biénio 2020-2022, a administração de Frederico Varandas propõe-se concluir projetos como a troca de cadeiras do Estádio de Alvalade, a instalação de wi-fi no recinto, o novo site do clube ou a criação de uma app. Para todos, garante André Bernardo, o Sporting tem parceiros interessados.





"Tanto para a app, como para site, o wi-fi ou as cadeiras temos propostas por todos. Estivemos a trabalhar nisso. Temos cadernos de encargos. Temos noção da dimensão financeira, de esforço de tempo e de recursos. Não são ambições que pusemos no papel. Temos propostas e valores. Implicam investimentos elevados, consideráveis. E essa é uma das razões para que se façam até 2022", disse esta noite o administrador da SAD, em entrevista à Sporting TV, reconhecendo que a pandemia veio limitar a capacidade de investimento mas há soluções."O Sporting nos últimos 10 anos teve entre os 60 e os 80 mil sócios com as quotas em dia. Queremos ter mais e a base de apoio é muito superior. Estamos a falar de milhões de adeptos, seguidores e fãs. O mundo digital permite-nos explorar melhor essas possibilidades, e com rapidez. Existem várias marcas e parceiros que estão altamente predispostos a trabalhar connosco porque querem relacionar-se com a marca Sporting. Há todo um ecossistema que podemos trabalhar para tentar mitigar algum investimento que é avultado e que é preciso fazer. Repito, não são meramente promessas. São coisas que vão estar condicionadas ao princípio da sustentabilidade financeira e à nossa capacidade de as fazermos, mas estão identificadas, queremos fazê-las e é importante que os sócios saibam disso", defendeu André Bernardo.