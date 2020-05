André Bernardo: «O caminho de travessia para sair do 'deserto' dos últimos quase 20 anos no futebol continua»

Em editorial no 'Jornal Sporting', André Bernardo recordou esta quinta-feira o trajeto do Sporting desde o ataque de 15 de maio de 2018 à Academia de Alcochete - curiosamente no mesmo dia em que é lida a sentença do julgamento - e, ao frisar que os leões alcançaram já um" feito inédito", salienta que "a travessia para sair do 'deserto' dos últimos quase 20 anos no futebol continua".





"À data do arranque da época de 2018/2019, o cenário do mais optimista Sportinguista constituía na realidade o melhor cenário pessimista. Porém, o Sporting CP conseguiu completar um duríssimo ano de forma épica conquistando duas Taças: da Liga e de Portugal. Feito inédito na sua história, juntamente com outro nas modalidades: seis títulos europeus num só ano", lembrou o administrador da SAD e diretor da publicação."É impossível num ano recuperar um clube, seja ele qual for, depois daquilo que o Sporting CP passou, sobretudo com a pesada herança de problemas estruturais. É importante a gestão de expectativas nestesentido porque o caminho de travessia para sair do 'deserto' dos últimos quase 20 anos no futebol continua. Mas a conquista da Taça de Portugal de 2019 terá sempre um valor simbólico, constituindo oepílogo do primeiro capítulo da Odisseia pós-Alcochete", atirou.Num tema paralelo, André Bernardo anunciou que o clube vai lançar, no próximo dia 2 de junho, a plataforma online 'Alvalade em Casa', que "permitira o acompanhamento dos jogos ao segundo". "Não podendo ir até ao futebol, quisemos que o futebol fosse até 'casa' dos nossos adeptos, para quem não possa acompanhar os jogos pela TV", sublinhou.