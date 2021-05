André Bernardo ‘pica’ rivais: «Estamos a provar que é possível um outro tipo de futebol»

André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, celebrou a conquista do título nas redes , mas não sem ‘picar’ os velhos rivais.

“Estamos a provar que é possível um outro tipo de futebol, um que vence com base apenas no mérito!”, começou por escrever no Twitter. O dirigente congratulou também os adeptos e sublinhou a união do Sporting, que permite ultrapassar fatores exteriores. “Esta vitória demonstra que apenas a força da nossa união consegue que as forças que nós não controlamos não nos controlem.”