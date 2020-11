André Bernardo promete viragem na marca Sporting

André Bernardo diz que 2021 será de mudança na relação dos adeptos com a marca Sporting. "A experiência que queremos dar no nosso Estádio/Pavilhão/Academia, nos nossos canais digitais são temas identificados e que requerem um ponto de viragem", escreve o administrador da SAD dos leões, no editorial do jornal 'Sporting' desta semana, onde começa por destacar o facto de "duas das imagens da Campanha Eu Sou – ADN Sporting" terem sido "selecionadas para integrar a edição de 2020/2021 da 200 Best Digital Artists da Archive."





A propósito do posicionamento da marca, André Bernardo recorre ao exemplo de um anúncio icónico , transmitido no intervalo do Super Bowl em 1984, para levantar um pouco do véu sobre a transformação idealizada no Sporting. "Não posso deixar de regressar no tempo a 1984 para relembrar uma das campanhas e anúncios mais emblemáticos de sempre e que conseguiu uma simbiose perfeita entre Forma e Matéria para comunicar o seu ADN. No dia 24 de janeiro desse ano, no intervalo do Super Bowl, a Apple lançava o Macintosh com uma campanha e anúncio que marcaria um antes e um depois no marketing mas também do próprio Super Bowl, transformando o intervalo do evento a partir desse momento na maior montra publicitária do mundo. (…) O filme termina com a seguinte mensagem: A 24 de Janeiro, a Apple Computer lançará o Macintosh. E tu verás porque 1984 não será como ‘1984’", descreve o membro do Conselho de Administração da Sporting SAD, antes de garantir: "Temos um projeto muito bem definido e, apesar das limitações financeiras, os sportinguistas ‘vão poder ver porque 2021 não será como ‘2021’."