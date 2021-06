André Bernardo: «Se não tivéssemos alterado o rumo, Sporting de hoje seria uma ilusão»

André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, assinalou a mudança de rumo do leão que permitiu ao clube destacar-se não só no futebol, mas também noutras modalidades, do futsal ao judo, começa por assinalar no seu editorial que é publicado esta quinta-feira no jornal do clube. É, explica, contra a procrastinação e só isso, argumenta, permitiu que os leões reencontram-se o seu caminho.





"Não decidir em si é uma decisão. Um que nos deixa à mercê do acaso ou do status quo [estado das coisas] mais do que devia. E uma coisa é certa, se não tivéssemos alterado o nosso rumo, o Sporting de hoje seria uma ilusão", concretiza, lembrando, depois três editoriais anteriores, onde alertava precisamente para a necessidade de mudança, confiando na mesma."Se tivéssemos vivido na dúvida da ação, não tínhamos vivido 'à nossa maneira', se tivéssemos vivido no conforto da certeza não tínhamos evoluído, se não tivéssemos tomado muitas decisões que tomámos, uma delas Ser Sporting, nenhum de nós seria quem é. E se nenhum de nós fosse quem é, o Sporting Clube de Portugal não seria o que é", rematou, dando, aí, os parabéns a Jorge Fonseca, recém bicampeão mundial de judo.