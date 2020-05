André Bernardo: «Só há um Sporting e o modelo da formação é para estender às modalidades»

Quando se fala em formação no Sporting a tendência é pensar em futebol e, em particular, na Academia. Frederico Varandas quer aplicar o paradigma de forma transversal no clube, até porque a própria sobrevivência de algumas modalidades pode depender disso mesmo.





"Se a formação já era um pilar fundamental da nossa visão estratégica para o futuro agora essa necessidade tornou-se mais evidente. Só há um Sporting, e o futebol é uma modalidade. É tudo uma coisa só porque a própria sustentabilidade do clube também depende disso. É o nosso ADN. É o ADN Sporting. Obviamente temos de encontrar em todas as equipas um equilíbrio entre a formação, a juventude, a irreverência e a experiência, que temos de colmatar com contratações críticas", disse esta noite André Bernardo, administrador da SAD, na Sporting TV."Captar e reter os melhores" profissionais "no âmbito desportivo ou extra-desportivo" é por isso um desafio em toda a linha. "O principal ativo do Sporting são os nossos atletas, os nossos colaboradores. E as transformações fazem-se de dentro para fora. Fazem-se com pessoas", admite.