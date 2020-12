André Bernardo: «Vamos entrar em campo com a confiança do primeiro e a humildade do último»

O Sporting arranca 2021 no 1.º lugar da Liga NOS mas a mensagem vinda de Alvalade continua a ser de prudência.





"Vamos entrar em campo no futebol, assim como nas restantes modalidades, com a confiança do primeiro e a humildade do último. Vamos encarar cada dia como cada jogo, um a um, conscientes daquilo que somos, da prudência que o contexto exige, do longo caminho que ainda há para percorrer, mas com uma visão e focos bem claros, sabendo onde queremos chegar", refere André Bernardo, administrador da SAD do Sporting no editorial do jornal 'Sporting' desta semana.André Bernardo assegura ainda que o Sporting não se desvia do seu caminho."Há 19 anos que o Sporting CP não passava o ano na primeira posição da Liga NOS. Uma certa narrativa criada em redor do espírito dos 19 natais passados parecia criar a ideia de que um destino fatídico estava traçado ao Sporting CP no futebol, escrito nalgum oráculo que não permitia um futuro alternativo ao Clube. Para as maldições e os oráculos "não existirem" importa ter a consciência de que para ter resultados diferentes é preciso fazer as coisas de maneira diferente, com uma visão futura muito clara, com tenacidade, com tempo e colocando sempre o Sporting CP à frente de qualquer agenda pessoal", frisa.