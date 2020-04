André Cruz deseja voltar ao Sporting como dirigente

André Cruz esteve perto de voltar ao Sporting como o responsável pelo futebol na lista de João Benedito. O ex-central recordou o seu passado no clube e revelou o desejo de regressar. "Portugal é um país fantástico para trabalhar e morar. Estou pronto para largar tudo no Brasil só para trabalhar no Sporting e vencer tudo", assegurou o antigo internacional canarinho na página do Sporting Tático, no Facebook.