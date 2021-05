André Cruz: «Estava mesmo confiante que este era o ano do Sporting»

RECORD -Sporting campeão 19 anos depois. Como está a viver este momento?





André Cruz festeja título em 2002 André Cruz festeja título em 2002

André Cruz - Infelizmente, por um lado, este momento faz-me lembrar a fase em que cheguei ao clube. O Sporting, nessa altura, também não vencia o título há 18 anos. Nesse ano, conseguimos o título e repetimos a conquista em 2001/02.AC - Nunca imaginei que o Sporting, com toda a sua grandeza, ficasse tanto tempo sem conquistar um título. Depois dos títulos de 1999/00 e 2001/02, da conquista da Taça de Portugal e Supertaça… sempre imaginei que começasse aí um ciclo de vitórias. Infelizmente ficámos muitos anos sem vencer. Em fevereiro dei os parabéns ao Hugo Viana… estava muito confiante. A equipa tinha dez pontos de avanço, jogava bem. Estava mesmo confiante que este era o ano do Sporting. Espero que o clube consiga manter e melhorar a equipa, para que possa ter mais anos de conquistas e fazer boa figura na Liga dos Campeões. Espero que comece um ciclo vitorioso.Ainda vejos vídeos dos festejos. É muito bom! Guardo tudo na memória: a festa, o título em casa do Salgueiros. Esse jogo decisivo no primeiro título foi especial para mim porque marquei dois golos. Depois foi uma festa tremenda no balneário. Lembro-me da descida até Lisboa… enfim. Foi emocionante ver no dia seguinte o impacto da vitória, não só em Portugal, como também por todo o mundo. Torço para que o Sporting consiga manter um ciclo vitorioso.