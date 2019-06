André Geraldes agradece ao Sp. Gijón mas adeus pode ser... até já

André Geraldes mostra-se grato ao Sp. Gijón, emblema da 2ª Divisão espanhola ao qual esteve cedido e onde foi titular indiscutível (35 jogos).





"Agradeço o carinho de todos. Foi um prazer enorme representar este clube, esta cidade e estes adeptos", frisou o lateral-direito, de 28 anos, em jeito de despedida, que pode ter sido... um até já. Isto porque o clube das Astúrias pode ainda acionar a cláusula de opção de compra, de 1 milhão de euros, algo que é da vontade do defesa.Aliás, em entrevista publicada ontem no site Grada 3, o português André Sousa, companheiro no Sp. Gijón, revelou que Geraldes lhe confessou que os clubes estão "em negociações" com vista à transferência.