Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Geraldes e o estado de Bruno de Carvalho a dois dias do ataque: «Presidente estava descontrolado» Antigo 'team manager' do Sporting depõe em tribunal no âmbito do processo da invasão à Academia





• Foto: Pedro Ferreira