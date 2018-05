Continuar a ler

A Polícia Judiciária está desde as 8 horas fazer buscas na SAD do Sporting relacionadas com suspeitas de atos de corrupção, relacionados com o título de andebol da época passada mas o escândalo atinge também o futebol.



sabe que além da SAD também foram feitas buscas nas instalações do clube.

As buscas envolvem elementos da Unidade nacional de Combate à Corrupção e decorrem também noutros locais do país.Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou que o Ministério Público estava a investigar um alegado esquema de corrupção relacionado com a compra de equipas de arbitragem no andebol e que envolvia o Sporting.