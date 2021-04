André Geraldes e o Cashball: «Ficariam surpreendidos se soubessem quem rezava para que não fosse esta a decisão»

André Geraldes considera que se fez justiça ao ser ilibado das acusações de corrupção no âmbito do processo Cashball, cujo despacho de arquivamento foi hoje divulgado.





"Todo este processo foi um circo mediático sem precedentes. A justiça não se faz nas televisões, demorou mas funcionou", começou por dizer ao antigo diretor geral dos leões, deixando depois algumas acusações."Existem pessoas - e muitos ficariam surpreendidos se soubessem de quem se trata - que rezavam para que não fosse esta a decisão. Faziam figas e desejavam isso. Tenho provas mas por aqui me fico, sem me alongar mais nas palavras, para já. Com sentido de justiça cumprido. Como sempre disse, aguardaria serenamente", rematou o agora presidente da SAD do Estrela da Amadora.