André Geraldes e os restantes arguidos na operação 'Cashball' deixaram as instalações da PJ no Porto, onde passaram a noite, e já se encontram no Tribunal de Instrução Criminal, onde serão identificados e ouvido por um juiz.Recorde-se que além do team manager do futebol profissional dos leões (braço direito de Bruno de Carvalho) são também arguidos neste processo Gonçalo Rodrigues, João Gonçalves e Paulo Silva, todos acusados de 18 crimes de corrupção ativa, por alegado aliciamento de árbitros de andebol e jogadores de futebol.Os detidos podem optar por se manter em silêncio ou cooperar com as autoridades. Paulo Silva, que denunciou o caso à CMTV, deverá falar.