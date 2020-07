André Geraldes não fica no Maccabi

André Geraldes deu por encerrada a aventura no Maccabi Tel Aviv, dado que os israelitas não acionaram a cláusula de opção de compra no empréstimo do lateral-direito de 29 anos. "Por vezes não conseguimos controlar a nossa vida e a direção que ela toma. Obrigado por tudo, família do Maccabi", escreveu nas redes sociais.