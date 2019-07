André Geraldes no Maccabi

O Sporting emprestou André Geraldes ao Maccabi Tel-Aviv. O lateral-direito, de 28 anos, não entrava nos planos de Marcel Keizer e, nesse sentido, parte agora para a quarta cedência desde que chegou a Alvalade, então no verão de 2014, proveniente dos turcos do Istambul BB. Na temporada passada, Geraldes fez 35 jogos pelo Sp. Gijón, que prendia voltar a contar com o português mas não foi capaz de pagar a opção de compra fixada em 1 M€.