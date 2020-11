André Geraldes: «Que alguns abutres não tenham medo da justiça, porque ela funciona»

André Geraldes, antigo diretor geral do Sporting, foi ilibado no processo Cashball. A Record, o ex-dirigente leonino congratulou-se com a decisão.





"São bons indícios para se fazer justiça. Aguardo serenamente como sempre disse pela justiça. A justiça deve-se resumir aos factos", começou por dizer ao nosso jornal o atual presidente do CF Estrela da Amadora, rematando: "Que alguns abutres não tenham medo da justiça, porque ela funciona."Recorde-se que apenas Paulo Silva, o empresário que subornou dois árbitros de andebol, é o único arguido do processo 'Cashball' que irá a julgamento, adianta a TVI, informação entretanto confirmada por. Também João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues, os outros dois elementos detidos e interrogados em março de 2018, foram ilibados de toda e qualquer suspeita, por falta de provas, conclui a investigação conduzida pela Polícia Judiciária.