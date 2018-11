André Geraldes quebra silêncio sobre o 'Cashball': «Não apareço nas alegadas escutas»

geraldes sms geraldes sms

André Geraldes quebrou o silêncio. À CM TV, o antigo team manager do Sporting, um dos investigados no 'Cashball', indiciado por corrupção desportiva, negou ter cometido quaisquer atos ilegais."Se dei instruções para se pagar a árbitros e jogadores? Claro que não, nas provas que vieram a público vê-se que não existem referências a mim, não apareço nessas alegadas escutas. É um processo que está em segredo de justiça. Passaram os 6 meses sem acusação e isso pode querer dizer alguma coisa. Estou de consciência tranquila. Quem trabalha comigo conhece-me e sabe o meu valor. Sem querer vangloriar-me, aguardo com serenidade o desenvolvimento da investigação. Há de ser feita justiça, leve o tempo que demorar. Investigação ainda está em curso", começou por dizer o agora CEO do Farense, rematando: "Se calhar vamos descobrir outra verdade no fim do processo. O quê? É algo que o Ministério Público terá de descobrir."Questionado sobre uma imagem (um suposto print screen) de uma troca de mensagens suas com um arguido do processo, Geraldes negou tudo: "Nunca escrevi esta mensagem. Não me lembro, nunca existiu. O que o MP tem de fazer é a prova de que esta mensagem saiu do meu telemóvel. Nunca a escrevi. Em cinco minutos posso inventar um print screen do teu número de telemóvel. O MP tem de provar que esta mensagem saiu do meu equipamento. Estou de consciência tranquila. É a primeira vez que olho para isto com olhos de ver."