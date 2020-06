André Geraldes: «Transformámos o Sporting numa máquina que assustou os adversários»

André Geraldes recordou o reerguer do Sporting no período de 2015 para a frente, nomeadamente com Jorge Jesus ao leme. Numa entrevista ao site espanhol 'Transfer20', o antigo team manager dos leões destacou o facto de a formação verde e branca ter lutado pelo título nessas temporadas.





"Renascemos um dos três grandes de Portugal. Transformámos o Sporting numa máquina que assustou os adversários, passámos a contar realmente para o campeonato. Trabalhávamos em todas as área e fizemos vendas que ficaram na história do clube: João Mário, Slimani, William Carvalho, Rúben Semedo, entre outros. Além disso, fomos contratar Bruno Fernandes por 8 milhões de euros e agora foi vendido por 55 M€. Todos ajudámos nesse projeto. Tínhamos uma grande equipa na gestão e excelentes jogadores. E um dos melhores treinadores do Mundo: Jorge Jesus", destacou Geraldes, deixando, de resto, muitos elogios ao atual técnico do Flamengo."Trabalhar com Jesus é especial. Num ano com ele aprendes o equivalente a 10 anos de futebol e eu tive logo a sorte de trabalhar três anos. Portanto, já levo 30 (risos). Se gostaria de voltar a trabalhar com ele? Nunca se sabe o dia de amanhã mas seria um prazer", confessou o antigo dirigente verde e branco.