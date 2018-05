André Geraldes, team manager da equipa de futebol principal do Sporting, e os outros três detidos no âmbito da operação 'Cashball' (Gonçalo Rodrigues, João Gonçalves e Paulo Silva), vão ser esta tarde conduzidos ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde vão prestar as primeiras declarações ao juiz. A informação foi avançada pela CMTV.Detidos na última quarta-feira, na sequência de buscas domiciliárias e na SAD do Sporting levadas a cabo pela Polícia Judiciária, Geraldes e os restantes detidos estão indiciados por 18 crimes de corrupção ativa, visando a alegada corrupção de árbitros de andebol, bem como o aliciamento de jogadores de futebol para 'facilitarem' vitórias dos leões.