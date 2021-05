André Paulo e Tomás Silva estreiam-se pelo Sporting e juntam-se ao lote de campeões

Rúben Amorim cumpriu com o que tinha prometido e lançou André Paulo e Tomás Silva na partida contra o Marítimo, da última jornada da Liga NOS, que o Sporting venceu por 5-1, com um hat trick de Pote, que se sagrou o melhor marcador da Liga NOS com 23 golos.





Corriam os 66 minutos, quando o guarda-redes, de 24 anos, e o médio ofensivo, de 21 anos, foram lançados a jogo para os lugares de Luís Maximiano e Matheus Nunes, respetivamente. Os dois jogadores juntam-se assim ao lote de jogadores que se sagraram campeões pelo emblema leonino.