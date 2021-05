André Paulo: «Não há melhor sonho que este»

Rúben Amorim cumpriu com o que tinha prometido e lançou André Paulo no jogo com o Marítimo, que assim também foi campeão.





"É quase inacreditável para mim, tendo o percurso que tive. Não tive o percurso, por exemplo, do Tomás no Sporting. Tive o meu e hoje cumpri sonhos de criança. Não há melhor sonho que este. Senti-me mais valorizado, mas sentia-me campeão mesmo que não tivesse jogado. Vai ser difícil apagar este sorriso", disse o guarda-redes.André Paulo comentou também o fim de carreira de João Pereira: "Fez uma carreira longa, com títulos, é uma grande pessoa e merecia acabar assim, sendo campeão. Agora é dedicar-se à família e divertir-se."