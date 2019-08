André Pinto de saída para o Al Fateh

André Pinto está de malas aviadas para reforçar o Al Fateh, da Arábia Saudita, apurou Record.





O defesa-central abandona Alvalade a custo zero, contudo os leões reservam 10 por cento de uma futura venda. Desta forma, a SAD do Sporting resolve mais um dossiê de um jogador que se vinha treinando à parte do plantel principal.O internacional português, de 29 anos, tinha ainda mais dois anos de contrato com os verdes e brancos e auferia um vencimento de um milhão de euros brutos por temporada, pelo que o Sporting acaba por poupar 2 M€ em salários com esta transferência para o 9º classificado do campeonato árabe em 2018/19.