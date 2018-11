André Pinto: «Esperamos voltar daqui a 6 meses»

O defesa-central André Pinto foi o porta-voz da ambição leonina, em Baku, onde defrontam o Qarabag, esta 5ª feira, em jogo a contar para a Liga Europa. E o defesa quer regressar ao Azerbaijão esta temporada, onde se disputará a final da Liga Europa, agendada a 29 de maio, no Estádio Olímpico de Baku."Queremos garantir a passagem à próxima fase e esperamos daqui a seis meses aqui voltar", começou por referir o ex-Sp. Braga, que deverá ser titular no onze de Marcel Keizer em Baku."A equipa está preparada, sabemos as dificuldades que vamos enfrentar", garantiu, não esperando um adversário muito diferente daquele que foi derrotado em Alvalade, por 2-0. "Não creio que estejam diferentes. Têm as mesmas ideias e a mesma matriz de jogo. É uma equipa que gosta de sair a jogar, em transições rápidas. Estamos cientes da valia deles mas confiantes naquilo que podemos fazer."Sobre a titularidade quase assegurada, também em função das muitas ausências no plantel leonino, André Pinto 'chutou' para canto. "Quem pode responder se jogo é o míster. Uma equipa grande como o Sporting tem muitas opções e quem entrar vai fazer o melhor possível e atingir o nosso objetivo, que passa pela vitória."A entrada de Marcel Keizer em Alvalade é recente mas as ideias do técnico holandês começam a fazer-se sentir. "É normal que haja mudanças que, com o tempo, serão cimentadas. O mais importante é a responsabilidade, independentemente do momento da época, em entrar em qualquer campo e garantir os três pontos. Este tem sido um período de adaptação positivo. Tentamos o mais rápido possível interiorizar as ideias do míster, assim como ele nos conhecer melhor nestes primeiros tempos" assegurou.