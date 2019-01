André Pinto já foi operado a fratura do nariz; Petrovic é o próximo

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

André Pinto e Petrovic acabaram por ser os leões azarados na final da Allianz Cup, diante do FC Porto, jogo em que o Sporting saiu por cima, após penáltis, e assim revalidou a conquista do troféu.Aos 53', o central português foi substituído devido a uma fratura dos ossos próprios do nariz com deslocação do septo nasal, após um choque com Marega. Para o seu lugar entrou o médio-defensivo sérvio que, instantes após entrar em campo, sofreu... a mesma lesão, desta feita num duelo aéreo com André Pereira.De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, André Pinto foi submetido a intervenção cirúrgica logo após a partida, ainda em Braga. Por sua vez, Petrovic será também operado este domingo. Naturalmente, devido à zona sensível afetada, afigura-se como improvável a utilização da dupla no embate desta quarta-feira, com o V. Setúbal, para o campeonato.