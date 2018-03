O central André Pinto, que vai render Sebastián Coates (fora por acumulação de amarelos) no onze titular do Sporting frente aos checos do Plzen, demonstra estar bem identificado com o estilo de jogo do adversário e não teme o poderio físico dos avançados da equipa checa."Estamos precavidos para essa situação. Sabemos o que temos de fazer para minimizar ao máximo essa situação", admitiu na conferência de imprensa de antevisão à 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, garantido estar preparado para corresponder às expectativas do técnico Jorge Jesus. "Estive afastado muito tempo mas encontro-me bem e disponível para ajudar a equipa".Em relação ao número de jogos dos leões, o central admite que o tónico motivacional supera qualquer cansaço existente. "Temos um grande número de jogos mas é bom sinal. Sporting deve andar em todas as frentes. Estamos felizes por isso e quanto ao desgaste faz parte, temos de tentar superá-lo", afirmou.