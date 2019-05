André Pinto: «Vamos deixar tudo em campo»

André Pinto mostrou-se confiante para a final da Taça de Portugal de sábado. O central dos leões, que é o jogador do plantel leonino com mais presenças em finais desta competição (tem três), deixou uma garantia aos adeptos.





"Está em jogo um título e o nosso objetivo é vencer, porque é essa a ambição de uma equipa com a grandeza do Sporting. Sabemos que é um jogo decisivo, só há aquele, não há volta a dar. O grupo está ciente da importância desta partida", comentou o central de 29 anos, em declarações reproduzidas na Sporting TV."Vamos entrar com o intuito de vencer e deixar tudo em campo. Queremos conquistar a Taça, é essa a nossa promessa para os adeptos, que também nos exigem isso. No final, vamos certamente ser felizes. Sentimos sempre o apoio dos adeptos e, tal como eles, queremos conquistar a Taça", concluiu André Pinto.