O Tribunal de Instrução decidiu arquivar as queixas apresentadas pelo Sporting e por Bruno de Carvalho contra André Ventura, comentador benfiquista da CMTV. Agora, o jurista e professor de Direito contra-ataca, pedindo uma indemnização de 50 mil euros por denúncia caluniosa, como explicou a Record.

No programa 'Pé em Riste', em outubro de 2016, André Ventura disse que Bruno de Carvalho estava a "recorrer" aos "seus antigos amigos da Juve Leo para condicionar as assembleias do Sporting".

Continuar a ler

O líder dos leões considerou que tal declaração era difamação à sua pessoa e ofensiva da honra do clube e decidiu avançar com um processo. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público informou que não iria acompanhar a queixa do Sporting. Agora, o Tribunal de Instrução considerou nula a queixa. Perante esta decisão, André Ventura irá apresentar uma participação por denúncia caluniosa contra Bruno de Carvalho. A indemnização que está a exigir será, garante, para entregar a instituições de solidariedade.

Autor: Sérgio Krithinas