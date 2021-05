André Villas-Boas e o título do Sporting: «Demonstrou uma regularidade fora do normal»

André Villas-Boas também comentou o desfecho do campeonato português, em especial o título conquistado pelo Sporting. O técnico elogiou a regularidade da equipa de Rúben Amorim e comparou a sua crença com a do FC Porto que venceu a Liga Europa, em 2010/11.





"Qualquer equipa que demonstre o género de regularidade que o Sporting demonstrou é excelente, quase imbatível, só foi batida pelo Benfica neste último dérbi de Lisboa. Uma regularidade fora do normal, um sistema muito interessante, uma equipa muito bem trabalhada, há equipas que se excedem nos píncaros e nos limites da motivação, passou-se o mesmo com a equipa do FC Porto em 2010/11, e passou-se o mesmo com esta equipa do Sporting. Uma equipa fechada em torno de um objetivo fixo até final, conseguiu uma regularidade pontual que é fora do normal, e quando assim é não há nada a dizer", revelou Villas-Boas que está atualmente sem clube e tem estado focado no desporto automóvel: vai participar como piloto na próxima edição do Rali de Portugal, que arranca na quinta-feira, ostentando as cores da sua associação 'Race for Good', que defende causas solidárias.