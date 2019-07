Anfitrião Diaby... ausente

O encontro de hoje do Sporting frente ao Club Brugge foi acertado devido à transferência de Abdoulay Diaby do emblema belga para Alvalade. Os leões, então liderados por Sousa Cintra, desembolsaram cerca de 5,5 milhões de euros na contratação do atacante que... não deverá estar hoje presente no Jan Breydel. Com contrato com o Sporting até 2023 e com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros, Diaby esteve a participar na CAN, ao serviço da seleção maliana: o regresso aos treinos do jogador está previsto acontecer no início da próxima semana. Para o duelo de hoje, o Club Brugge espera ter uma boa casa, mas não contará com três jogadores: Vossen, Mechelen e Kaveh Rezaei.